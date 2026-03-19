Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО Ирана подбили американский истребитель F-35

По информации КСИР, самолет получил серьезные повреждения.

Источник: Аргументы и факты

Силам противовоздушной обороны Ирана удалось поразить американский истребитель F-35, заявили в Корпусе стражей Исламской революции.

«Истребитель F-35 американской армии был подбит в 02:50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — цитирует сообщение КСИР агентство Fars.

Источники CNN сообщили, что получивший повреждения истребитель, выполнявший боевое задание над Ираном, смог совершить вынужденную посадку на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке.

В Центральном командовании США подтвердили факт аварийной посадки F-35, выполнявшего боевое задание над Ираном.

«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное… Инцидент расследуется», — заявил представитель командования Тим Хокинс.

СМИ отмечают, что военные Ирана поразили американский самолет впервые после начала Соединенными Штатами и Израилем операции против этой страны.

Напомним, ранее КСИР заявил об ударах по аэропорту Бен-Гурион и НПЗ в Израиле.

