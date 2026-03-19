Силы ПВО Ирана подбили американский истребитель F-35

Силам противовоздушной обороны Ирана удалось поразить американский истребитель F-35, заявили в Корпусе стражей Исламской революции.
«Истребитель F-35 американской армии был подбит в 02:50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — цитирует сообщение КСИР агентство Fars.
Источники CNN сообщили, что получивший повреждения истребитель, выполнявший боевое задание над Ираном, смог совершить вынужденную посадку на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке.
В Центральном командовании США подтвердили факт аварийной посадки F-35, выполнявшего боевое задание над Ираном.
«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное… Инцидент расследуется», — заявил представитель командования Тим Хокинс.
СМИ отмечают, что военные Ирана поразили американский самолет впервые после начала Соединенными Штатами и Израилем операции против этой страны.
Напомним, ранее КСИР заявил об ударах по аэропорту Бен-Гурион и НПЗ в Израиле.