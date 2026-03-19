За атаками ВСУ на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» стоят попытки европейских политиков сорвать переговоры между Россией, Украиной и США. Об этом заявил член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в беседе с сайтом MK.ru.
Ранее сообщалось, что в период с 17 по 19 марта украинские военные предприняли попытку нанести удар по объектам, обеспечивающим экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции. По словам Ионова, под давлением европейской «партии войны» происходит саботаж трехсторонних переговоров.
Эксперт напомнил, что ранее была достигнута договоренность не наносить удары по объектам энергетической безопасности, однако европейские силы, имеющие влияние на Киев, ставят перед режимом Владимира Зеленского новые цели для атак. Это усугубляет глобальный экономический и энергетический кризис на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Ионов отметил, что европейские лидеры подталкивают Киев к провокациям, чтобы отложить переговоры на неопределенный срок. Атаки на энергетическую инфраструктуру призваны затянуть любые двусторонние обсуждения, которые могли бы запустить процесс прекращения огня. Эксперт подчеркнул, что политика европейских столиц носит антироссийскую направленность. При этом курс, которого придерживается Украина, определяется в Лондоне и других европейских городах.
Ранее в Кремле назвали бездумными попытки ВСУ атаковать компрессорные станции «Турецкого потока» и «Голубого потока».