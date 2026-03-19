Зеленский потребовал от ЕС €5 млрд на энергетику

МОСКВА, 19 марта /ТАСС/. Украине требуется минимум €5 млрд для устойчивости ее энергетической системы в следующий зимний период, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Мы провели энергетические встречи в формате “Рамштайн”, и все участники получили исчерпывающую информацию о ситуации и наших потребностях. Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему. Время имеет значение. Эту работу надо начать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас, по крайней мере €5 млрд на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на €90 млрд. То же самое касается обороны», — сказал он в ходе выступления на Совете ЕС. Текст приводится на сайте офиса Зеленского.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения света.