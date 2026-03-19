Лидеры ЕС больше не будут обсуждать Украину на саммите, пишут СМИ

«Лидеры больше не будут обсуждать Украину на этом саммите», — говорится в сообщении издания.
По информации Euractiv, атмосфера на саммите была не самой приятной, когда лидеры ЕС раскритиковали венгерского премьера Виктора Орбана за блокирование предоставления кредита Украине. По словам двух дипломатов Евросоюза, представители Франции и Германии при этом вели себя относительно сдержанно, предоставив менее крупным членам ЕС возможность «передать наиболее резкие заявления».
В Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза. Он продлится до 20 марта. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывают снять до саммита ЕС возражения Венгрии и Словакии по выделению финансов Украине.