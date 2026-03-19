Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры ЕС больше не будут обсуждать Украину на саммите, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидеры Евросоюза больше не будут обсуждать Украину на проходящем в Брюсселе саммите, пишет издание Euractiv.

Источник: www_ria_ru

Согласно документу по итогам саммита ЕС, Евросоюз признал отсутствие на саммите решения по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро, но все еще рассчитывает согласовать выделение.

«Лидеры больше не будут обсуждать Украину на этом саммите», — говорится в сообщении издания.

По информации Euractiv, атмосфера на саммите была не самой приятной, когда лидеры ЕС раскритиковали венгерского премьера Виктора Орбана за блокирование предоставления кредита Украине. По словам двух дипломатов Евросоюза, представители Франции и Германии при этом вели себя относительно сдержанно, предоставив менее крупным членам ЕС возможность «передать наиболее резкие заявления».

В Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза. Он продлится до 20 марта. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывают снять до саммита ЕС возражения Венгрии и Словакии по выделению финансов Украине.

