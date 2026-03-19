Лидеры ЕС больше не будут обсуждать Украину на саммите, пишут СМИ

По информации Euractiv, атмосфера на саммите была не самой приятной, когда лидеры ЕС раскритиковали венгерского премьера Виктора Орбана за блокирование предоставления кредита Украине. По словам двух дипломатов Евросоюза, представители Франции и Германии при этом вели себя относительно сдержанно, предоставив менее крупным членам ЕС возможность «передать наиболее резкие заявления».