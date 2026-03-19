ООН прокомментировала израильский удар по журналистам RT

ООН, 19 мар — РИА Новости. ООН выступает против любых атак против представителей СМИ, заявил РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак, комментируя израильский удар по журналистам RT в Ливане.

Источник: Reuters

Ранее телеканал сообщил, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана, они оба в госпитале.

«Мы выступаем против любых атак на журналистов и убийств представителей СМИ», — сказал Хак, комментируя по просьбе агентства данный инцидент.

Он также призвал соблюдать режим прекращения огня.

«Мы вновь призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня в Ливане и резолюцию 1701 Совета Безопасности», — добавил Хак.

