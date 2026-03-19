ООН прокомментировала израильский удар по журналистам RT

Ранее телеканал сообщил, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана, они оба в госпитале.
«Мы выступаем против любых атак на журналистов и убийств представителей СМИ», — сказал Хак, комментируя по просьбе агентства данный инцидент.
Он также призвал соблюдать режим прекращения огня.
«Мы вновь призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня в Ливане и резолюцию 1701 Совета Безопасности», — добавил Хак.
