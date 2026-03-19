Британия сняла санкции на транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть»

Власти Великобритании вывели из-под санкций транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть». Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной Управлением по финансовым ограничениям страны.

Источник: Life.ru

Согласно документу, исключение распространяется на перевозку нефти из Казахстана. Это решение позволяет продолжить соответствующие операции, несмотря на действующие ограничения. Лицензия будет действовать до 18 марта 2028 года. Таким образом, разрешение носит долгосрочный характер.

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС снял санкции с дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста. Этот шаг стал продолжением длительного юридического процесса, инициированного дочерью главы «Транснефти».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

