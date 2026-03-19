Орбан заявил, что не поддался шантажу на саммите ЕС

БУДАПЕШТ, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу: Украина получит кредит на 90 миллиардов евро от Евросоюза только после запуска «Дружбы».

Источник: Reuters

«С должной скромностью скажу, что я держался как стойкий оловянный солдатик, и мы остались там, где были утром. Если есть нефть, будут деньги, если нет нефти — нет и денег», — сказал Орбан венгерским СМИ. Видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*.

По его словам, Венгрия столкнулась с шантажом с двух сторон, из Брюсселя и из Киева, но «вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что тщетно пытаться шантажировать меня здесь».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше