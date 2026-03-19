Захарова: Планы США по милитаризации космоса начинают обретать реальность

Намерения США по размещению оружия в космосе обретают реальные очертания, Москва выражает озабоченность таким настроем Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии к словам главы Пентагона Пита Хегсета об американском «доминировании в космосе».
«Космос (для США — прим. ред.) позиционируется как “единственное решающее поле боя нынешнего и новых столетий”, борьба за которое станет “битвой за будущее мира”, — отметила дипломат.
В связи с этим, указала Захарова, подтверждаются озабоченности России в отношении быстро деградирующей ситуации в области космической безопасности и возрастающей угрозы превращения космоса в арену вооруженного противостояния.
Налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок, констатировала представитель МИД РФ.
в конце февраля Хегсет заявил, что оружейные системы в космосе станут частью разрабатываемой США системы ПРО «Золотой купол». Министр уточнил, что президент США Дональд Трамп ранее подписал закон об инвестициях, который предполагает первоначальный взнос на разработку новой системы в размере 25 млрд долларов.