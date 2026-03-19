Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Планы США по милитаризации космоса начинают обретать реальность

Россия обеспокоена желанием США на скорейшую милитаризацию космоса, отметила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Намерения США по размещению оружия в космосе обретают реальные очертания, Москва выражает озабоченность таким настроем Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии к словам главы Пентагона Пита Хегсета об американском «доминировании в космосе».

«Космос (для США — прим. ред.) позиционируется как “единственное решающее поле боя нынешнего и новых столетий”, борьба за которое станет “битвой за будущее мира”, — отметила дипломат.

В связи с этим, указала Захарова, подтверждаются озабоченности России в отношении быстро деградирующей ситуации в области космической безопасности и возрастающей угрозы превращения космоса в арену вооруженного противостояния.

Налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок, констатировала представитель МИД РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля Хегсет заявил, что оружейные системы в космосе станут частью разрабатываемой США системы ПРО «Золотой купол». Министр уточнил, что президент США Дональд Трамп ранее подписал закон об инвестициях, который предполагает первоначальный взнос на разработку новой системы в размере 25 млрд долларов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше