Куба: география, экономическое положение, отношения с Россией и США, возможно ли военное вторжение

Президент США Дональд Трамп после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обострения конфликта на Ближнем Востоке заговорил о возможном захвате Кубы. Остров, который десятилетиями сопротивляется американскому давлению, сегодня переживает тяжелейший энергетический кризис, а Россия и Китай оказывают ему помощь. Где находится Куба, как устроена ее экономика и почему Трамп претендует на это государство — в материале «Газеты.Ru».
Куба: что это за страна и где она находится на карте.
Республика Куба — островное государство в северной части Карибского моря, расположенное на крупнейшем острове региона и множестве прилегающих мелких островов. Площадь страны составляет около 110 тысяч квадратных километров. Куба находится рядом с побережьем США (штат Флорида), что делает ее ключевой точкой в геополитике Западного полушария.
В состав Кубы также входят остров Хувентуд (остров Молодежи) и более 4 тысяч мелких островков и коралловых рифов. Столица государства — Гавана, крупнейший политический, экономический и культурный центр страны. Ближайшие соседи Кубы — США (Флорида), Мексика, Гаити, Ямайка и Багамские острова.
Административно Куба разделена на 15 провинций и специальный муниципалитет — остров Хувентуд. Это унитарное государство с социалистической формой правления, которое в Западном полушарии остается одной из последних стран с однопартийной системой.
На Кубе проживает чуть более 10 млн человек. Этнический состав сформировался в результате смешения испанских колонистов, африканских рабов и, в меньшей степени, китайских и гаитянских переселенцев. Примерно 65% населения считают себя белыми, 25% — мулатами и метисами, остальные — потомками выходцев из Африки и Азии.
Официальный язык — испанский, но в туристических зонах распространен английский. Куба известна высоким уровнем образования и медицины: здесь один из самых низких показателей детской смертности в мире и почти стопроцентная грамотность населения.
История Кубы и ее связь с США.
Кубу открыл испанский мореплаватель Христофор Колумб во время своей первой экспедиции в Новый Свет в конце октября 1492 года. Он высадился на северо-востоке острова, изначально приняв его за побережье Азии. Тогда новая территория получила название Хуана.
После открытия Колумба Куба на протяжении четырех столетий оставалась испанской колонией. В XIX веке на острове неоднократно вспыхивали восстания против испанского владычества, наиболее известные из которых — Десятилетняя война (1868−1878) и война за независимость (1895−1898). Ключевой фигурой борьбы за свободу в то время стал поэт и революционер Хосе Марти, погибший в бою в 1895 году.
В 1898 году США вступили в войну с Испанией, разгромили испанский флот в Манильском заливе и у города Сантьяго-де-Куба и заняли остров. По Парижскому мирному договору Испания отказалась от прав на Кубу, которая перешла под временное управление США.
В 1901 году кубинцы приняли конституцию, но под давлением США включили в нее «поправку Платта» — она давала Вашингтону право вмешиваться во внутренние дела острова и арендовать земли под военные базы. Так появилась база в Гуантанамо.
Куба формально стала независимой республикой в 1902 году, но реально находилась под сильным влиянием США. В 1952 году к власти в результате военного переворота пришел Фульхенсио Батиста, установивший диктаторский режим. Его правление характеризовалось коррупцией, социальным неравенством и репрессиями, что вызвало рост партизанского движения.
26 июля 1953 года группа молодых революционеров во главе с Фиделем Кастро атаковала казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Операция провалилась, Кастро был арестован. На суде он произнес знаменитую речь «История меня оправдает». После амнистии революционер эмигрировал в Мексику, где организовал движение «26 июля» и встретил Эрнесто Че Гевару. В 1956 году отряд на яхте «Гранма» высадился на Кубе и развернул партизанскую войну в горах Сьерра-Маэстра. 1 января 1959 года диктатор Батиста бежал, а повстанцы вошли в Гавану.
После победы революции страна начала развиваться в «левом» направлении — единственной правящей партией в стране с тех пор является Коммунистическая партия Кубы. Новое правительство национализировало американские предприятия и поместья, что резко обострило отношения с Вашингтоном. США ввели торговое эмбарго, разорвали дипломатические отношения и начали тайные операции против режима Кастро.
Апогеем противостояния стал Карибский кризис, когда СССР по просьбе Кубы разместил на острове ядерные ракеты. США обнаружили их и объявили морскую блокаду. Мир оказался на грани ядерной войны. Кризис разрешился в результате переговоров: СССР убрал ракеты с Кубы, а США дали обязательства не вторгаться на остров и вывели свои ракеты из Турции.
Отношения Кубы и России.
Отношения Кубы и России исторически характеризуются как тесные, дружественные и стратегические, несмотря на периоды охлаждения.
Дипломатические отношения между странами установились в 1902 году. После Октябрьской революции 1917 года они были разорваны, но возобновились в 1942 году. Очередное «охлаждение» было связано с приходом к власти Батисты. Все изменилось после победы Кубинской революции 1959 года. 8 мая 1960 года отношения были восстановлены — эта дата считается началом стратегического партнерства между двумя странами.
После революции Куба стала главным союзником СССР в Западном полушарии.
Советские специалисты помогали строить на острове электростанции, заводы, развивать медицину и образование. На Кубе работали тысячи советских инженеров и военных специалистов. За щедрую помощь Москвы Гавана расплачивалась сахаром.
После распада Советского Союза помощь Кубе прекратилась и на острове начался тяжелый экономический кризис, названный «особым периодом». Однако дружеские связи сохранились.
В XXI веке отношения между Россией и Кубой вновь вышли на стратегический уровень. В 2014 году президент Владимир Путин во второй раз посетил Кубу с официальным визитом. Там он встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро и его братом Раулем. В ходе визита Россия списала 90% долгов Кубы перед СССР (более $30 млрд), а оставшиеся 10% ($3,5 млрд) договорились инвестировать в кубинскую экономику.
Зачем Трампу Куба.
На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой, оказавшейся в тотальном блэкауте из-за прекращения поставок нефти. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон «займется Кубой» после атак на Иран и прямо пригрозил островному государству, считая «честью» его захват.
«Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь», — сказал Трамп.
Как пояснил президент США, Куба сейчас находится в очень тяжелом положении. Он считает, что власть там скоро падет. Издание The New York Times со ссылкой на четыре источника добавило: администрация Трампа хочет отставки действующего президента Мигеля Диас-Канеля. Однако о полном демонтаже политической системы страны речи пока не идет.
Политолог и доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с «Газетой.Ru» объяснил интерес Трампа к Кубе стратегическими и экономическими причинами.
По словам эксперта, контроль над Кубой даст США важные преимущества.
* Военно-стратегические: контроль острова упрочит доминирование США в Мексиканском заливе, в целом в Карибском бассейне и над Панамским каналом.
* С экономической точки зрения на Кубе есть отрасли, которые представляют интерес для американских компаний: туристический сектор, горнодобывающая промышленность (Куба занимает пятое место в мире по запасам никеля и третье — по запасам кобальта), химическое производство и смежные отрасли.
Шансы Трампа на захват Кубы.
По мнению Хачатуряна, Трампу не удастся подчинить страну так же быстро, как Венесуэлу.
Вероятность осуществления такой операции во многом будет определяться результатами войны в Иране, которая также идет не по плану Белого дома и переходит в стадию войны на истощение, к чему американская экономика и, самое главное, избиратель, очевидно, не готовы, отметил эксперт.
Ведение двух затяжных войн в разных регионах мира, требующих значительного пространственного и временного распределения ресурсов, не в интересах Трампа.
Наиболее возможный вариант развития событий — в отношении Кубы будет избран существующий вариант «удушения» за счет экономической и морской блокады, считает Хачатурян. Но, учитывая, что страна существовала под санкциями более 60 лет, запас прочности у нее достаточный. Поэтому ситуация будет затягиваться без значимого продвижения, оказывая дополнительное политическое и имиджевое давление на Трампа, предположил политолог.
Как возможный конфликт отразится на России.
По словам эксперта, конфликт Кубы и США в случае его начала и завершения в пользу США для России будет прискорбным событием и осложнит продвижение интересов Москвы в Западном полушарии.
В феврале Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. Он отметил, что Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.
По данным издания Bloomberg, Россия направила два танкера нефти на Кубу. К концу марта на остров прибудет вышедший из Приморска танкер «Анатолий Колодкин» с примерно 730 тысячами баррелей нефти Urals. Танкер Sea Horse, который уже доставлял туда нефть в прошлом месяце, изменил курс и снова направляется на Кубу.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия находится в диалоге с руководством Кубы и обсуждает варианты помощи.