Куба: география, экономическое положение, отношения с Россией и США, возможно ли военное вторжение

26 июля 1953 года группа молодых революционеров во главе с Фиделем Кастро атаковала казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Операция провалилась, Кастро был арестован. На суде он произнес знаменитую речь «История меня оправдает». После амнистии революционер эмигрировал в Мексику, где организовал движение «26 июля» и встретил Эрнесто Че Гевару. В 1956 году отряд на яхте «Гранма» высадился на Кубе и развернул партизанскую войну в горах Сьерра-Маэстра. 1 января 1959 года диктатор Батиста бежал, а повстанцы вошли в Гавану.