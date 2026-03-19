Пушилин рассказал о боях в Константиновке

«Константиновское направление, здесь сейчас городские бои в юго-западной части, в южной и восточной части», — рассказал он.
В понедельник начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил, что более 60 процентов территории Константиновки находится под контролем России. Армия вышла на юго-западные окраины и продолжает наступать вглубь городской застройки.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Город играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
