Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил особый знак и эмблему в виде золотистой буквы Q. Подробности сообщает «Пул Первого».
Александр Лукашенко 19 марта 2026 года подписал указ, которым были учреждены эмблема, флаг и нагрудный знак Госстандарта. Эмблема представляет собой круг синего цвета. В его центре расположена золотистая буква Q — символ качества. А внутри находятся контуры страны, а также аббревиатура СТБ (стандарт Беларуси).
Нагрудный знак и флаг воспроизводят изображение эмблемы.
