Лидеры ЕС поручили проработать меры против бойцов СВО

Как указано в документе, причиной для беспокойства стала потенциальная угроза безопасности внутри ЕС.
Европейским властям поручено провести всестороннюю оценку ситуации и представить Совету ЕС перечень возможных шагов для нивелирования якобы существующих рисков. Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшее время приступит к анализу и подготовке соответствующих предложений.
Ранее сообщалось, что ЕС может ввести индивидуальные ограничения на въезд участников СВО без общеевропейского решения. Любая страна может внести человека в Шенгенскую информационную систему как угрозу. После этого отметка становится видна всем пограничным и визовым службам.
