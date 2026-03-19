Лидеры ЕС поручили проработать меры против бойцов СВО

Руководство Евросоюза дало старт разработке ограничительных механизмов в отношении россиян, принимавших участие в специальной военной операции. Эта инициатива зафиксирована в официальных выводах, обнародованных по следам встречи европейских лидеров на официальном сайте ЕК.

Как указано в документе, причиной для беспокойства стала потенциальная угроза безопасности внутри ЕС.

Европейским властям поручено провести всестороннюю оценку ситуации и представить Совету ЕС перечень возможных шагов для нивелирования якобы существующих рисков. Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшее время приступит к анализу и подготовке соответствующих предложений.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести индивидуальные ограничения на въезд участников СВО без общеевропейского решения. Любая страна может внести человека в Шенгенскую информационную систему как угрозу. После этого отметка становится видна всем пограничным и визовым службам.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
