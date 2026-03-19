Алехин: боевики ВСУ отступили с позиций в районе Верхней Писаревки

Украинские боевики отошли с позиций в районе села Верхняя Писаревка под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Геннадий Алехин.
«Линия Графское, Верхняя Писаревка, Лосевка. В результате натиска с флангов наших штурмовых групп мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции и отступили севернее Верхней Писаревки», — написал он.
Алехин сообщил также об усилении российскими военными давления на позиции ВСУ в направлении поселка Великий Бурлук.
По информации военного эксперта, подразделения РФ ведут бои в районе населенных пунктов Золочев, Казачья Лопань и Слатино.
«Там действуют наши разведывательные группы и спецназ. Активно работает группа спецназа из состава подразделения “Ахмат”», — отметил Алехин.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по району сосредоточения военнослужащих 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в окрестностях села Избицкое под Волчанском. Сообщалось, что для поражения мест расположения подразделений противника были применены пятисоткилограммовые бомбы ФАБ-500.