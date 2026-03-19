The Economist «ослепил» Трампа на обложке в насмешку над операцией в Иране

На своей странице в социальной сети Х издание подписало пост не менее едко: «Безрассудная кампания против Ирана ослабит американского президента. Это его разозлит. Предупреждаю: он очень плохо переносит поражения».
Пользователи соцсети мгновенно подхватили идею и принялись выкладывать в комментариях собственные варианты, сгенерированные нейросетями. На одном из изображений Трампу закрывает глаза флаг Израиля. На другом — президент стоит посреди поля боя, вокруг могилы, накрытые звёздно-полосатыми флагами, а сам он в шипастом наморднике.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Дональда Трампа в вопросах экономики и стоимости жизни упал до рекордно низкого уровня. Причина — растущее беспокойство американцев из-за инфляции, спровоцированной войной с Ираном. Общий уровень поддержки президента остался на отметке 38%, не изменившись по сравнению с предыдущим исследованием. При этом доля недовольных выросла на один процент и достигла 59%.
