Владимир Путин назвал российских паралимпийцев героями

Путин также поблагодарил тренеров российских паралимпийцев за огромный вклад в их развитие.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал героями отечественных паралимпийцев, которые заняли третье место в общем зачете на Играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отдельно поблагодарил тренеров спортсменов. По словам президента, наши атлеты подтвердили высочайший уровень российской тренерской школы, несмотря на давление, ограничения и отсутствие должной соревновательной практики. Путин подчеркнул, что такие герои, как паралимпийцы, являются основой многочисленных достижений страны в спорте и её славной истории.

Также президент подписал указ о награждении государственными наградами членов сборной, участвовавших в XIV зимних Паралимпийских играх. Ордена Дружбы были удостоены лыжница Анастасия Багиян, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжник Иван Голубков.

Кроме того, этой же награды удостоился инструктор-ведущий Сергей Синякин за значительный вклад в подготовку национальной команды. Орден Александра Невского была вручена старшему тренеру сборной по лыжным гонкам Ирине Громовой.