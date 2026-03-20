Дмитриев спрогнозировал наступление зимы для Урсулы фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 19 марта заявил о негативных последствиях энергетической политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: Reuters

Ранее он сообщил, что фон дер Ляйен плохо справляется с энергетической безопасностью Европейского союза. По его словам, у нее хорошо получается показывать политическое театральное представление.

«Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Глава РФПИ 17 марта заявил, что Евросоюз ожидает резкий рост цен на газ в 2026 году, что создаст серьезные риски для промышленности и домохозяйств. Он также обратился к прогнозу HSBC, по которому цены на природный газ в Европе будут на 40% выше ранее ожидаемых уровней. Дмитриев считает, что это лишь начало более серьезного кризиса.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше