Трамп объяснил, почему не стал предупреждать союзников об операции в Иране

Президент США сообщил, что хотел достичь эффекта неожиданности.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что не стал информировать союзников США о готовящейся военной операции против Ирана ради эффекта неожиданности.

«Когда мы начинали (операцию. — Прим. ред.), мы делали это очень тщательно и никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности», — сказал он журналисту, который спросил, почему Вашингтон не предупредил союзников о планируемой атаке по территории Ирана.

Ранее президент США раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать американскую военную операцию против Ирана.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану, Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Тегерана. Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» стал наносить мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
