Трамп объяснил, почему не стал предупреждать союзников об операции в Иране

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что не стал информировать союзников США о готовящейся военной операции против Ирана ради эффекта неожиданности.
«Когда мы начинали (операцию. — Прим. ред.), мы делали это очень тщательно и никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности», — сказал он журналисту, который спросил, почему Вашингтон не предупредил союзников о планируемой атаке по территории Ирана.
Ранее президент США раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать американскую военную операцию против Ирана.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану, Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Тегерана. Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» стал наносить мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.