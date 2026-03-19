В МИД России вызовут посла Израиля из-за атаки на журналистов RT в Ливане

Ранее сообщалось, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор пострадали в результате израильской атаки на юге Ливана. Инцидент произошёл, когда журналисты находились в автомобиле, пересекающем мост вблизи военной базы. Израильский самолёт, как утверждается, выпустил ракету по их машине. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале. Стиву Суини уже удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты.