В МИД России вызовут посла Израиля из-за атаки на журналистов RT в Ливане

Дипломат заявила, что израильские военные использовали ракету против мирных жителей, включая журналистов, которые по международному праву считаются гражданскими лицами. Журналисты были чётко обозначены как «пресса» на своей одежде, и удар пришёлся на место, где отсутствовали какие-либо военные объекты.
Захарова подчеркнула, что Израиль должен провести тщательное расследование этого происшествия, наказать виновных и предотвратить повторение подобных действий в будущем.
Ранее сообщалось, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор пострадали в результате израильской атаки на юге Ливана. Инцидент произошёл, когда журналисты находились в автомобиле, пересекающем мост вблизи военной базы. Израильский самолёт, как утверждается, выпустил ракету по их машине. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале. Стиву Суини уже удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты.
