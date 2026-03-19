США одобрили три военные сделки с ОАЭ, сообщил госдеп

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили продажу ОАЭ военного оборудования на сумму свыше семи миллиардов долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил госдеп США.

Источник: AP 2024

Госдеп сообщил, что одобрил три сделки, включая продажу радиолокационной станции дальнего обнаружения и распознавания с интеграцией в систему противоракетной обороны на больших высотах THAAD и сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 4,5 миллиарда долларов.

Также ведомство разрешило продажу интегрированной системы противодействия беспилотникам FS-LIDS и сопутствующего оборудования на сумму в 2,1 миллиарда долларов, а также боеприпасов и модернизационных комплектов для истребителей F-16 на суму 644 миллионов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

