МИД России вызовет посла Израиля из-за удара по журналистам RT в Ливане

В Министерстве иностранных дел России в ближайшее время состоится встреча с послом Израиля Одедом Йосефом. Российская сторона намерена довести до него свою принципиальную оценку действий израильских военных, которые привели к ранению российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.