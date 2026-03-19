МИД России вызовет посла Израиля из-за удара по журналистам RT в Ливане

В Министерстве иностранных дел России в ближайшее время состоится встреча с послом Израиля Одедом Йосефом. Российская сторона намерена довести до него свою принципиальную оценку действий израильских военных, которые привели к ранению российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова подтвердила, что на юге Ливана 19 марта в результате удара израильских ВВС пострадала съемочная группа телеканала RT. Дипломат пояснила, что журналисты находились там, выполняя редакционное задание. Она пожелала сотрудникам СМИ скорейшего выздоровления и отметила, что их состояние сейчас находится под контролем врачей.
В Москве произошедшее расценивают как серьезное нарушение общепринятых норм международного права. По словам официального представителя МИД, такие действия не могут оставаться без реакции. Именно поэтому послу Израиля в ходе предстоящей встречи будет подробно изложена позиция Москвы.
Напомним, что под обстрел попали корреспондент Стив Суини и его оператор. По их словам, израильский самолет выпустил ракету по машине, которая находилась на мосту неподалеку от военной базы.