Глава кабмина Бельгии пошутил про неэффективность Евросоюза

Неэффективность процесса принятия решений Евросоюзом в ходе саммита в Брюсселе стала поводом для шутки главы бельгийского кабмина Барта де Вевера, сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
По информации источников издания, премьер Бельгии иронично отреагировал на ситуацию с решением по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, которое не удалось принять на саммите.
В связи с этим де Вевер пошутил, что ЕС становится все больше похожим на Бельгию, в которой из-за многоуровневой системы управления решения принимаются очень долго.
«Это очень похоже на Бельгию, и это, вероятно, худшее, что можно сказать о любом уровне власти», — заявил политик.
Ранее стало известно, что участникам саммита ЕС не удалось принять решение по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, который был согласован в конце прошлого года. Также сообщалось, что выводы саммита по итогам обсуждения ситуации на Украине не были поддержаны Венгрией и Словакией.