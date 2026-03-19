Глава кабмина Бельгии пошутил про неэффективность Евросоюза

Бельгийский политик заявил, что неэффективность принятия решений ЕС все больше напоминает его страну.

Источник: Аргументы и факты

Неэффективность процесса принятия решений Евросоюзом в ходе саммита в Брюсселе стала поводом для шутки главы бельгийского кабмина Барта де Вевера, сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации источников издания, премьер Бельгии иронично отреагировал на ситуацию с решением по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, которое не удалось принять на саммите.

В связи с этим де Вевер пошутил, что ЕС становится все больше похожим на Бельгию, в которой из-за многоуровневой системы управления решения принимаются очень долго.

«Это очень похоже на Бельгию, и это, вероятно, худшее, что можно сказать о любом уровне власти», — заявил политик.

Ранее стало известно, что участникам саммита ЕС не удалось принять решение по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, который был согласован в конце прошлого года. Также сообщалось, что выводы саммита по итогам обсуждения ситуации на Украине не были поддержаны Венгрией и Словакией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше