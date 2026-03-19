DR: Дания готовилась взорвать посадочные полосы в Гренландии из-за США

Дания готовилась к отражению возможной атаки США на Гренландию в январе 2026 года, передает телеканал Danmarks Radio (DR), ссылаясь на источники в датском правительстве, высокопоставленных чиновников и сотрудников разведслужб Дании, Франции и ФРГ.
Они рассказали, что действия вооруженных сил королевства представлялись как военные учения НАТО, однако основной целью операции было сдерживание США. По данным источников, в Гренландию был направлен военный контингент, завезена взрывчатка, которая позволила бы подорвать посадочные полосы аэропортов в Нууке и Кангерлуссуаке, а также донорская кровь, чтобы при необходимости спасать раненых.
Напомним, в январе Дания проводила в Гренландии учения «Арктическая выносливость». Источники сообщили, что на фоне слухов о возможной попытке США захватить остров солдатам были выданы боевые патроны.
Отметим, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать».