Алексей Текслер принял участие в заседании Генсовета «Единой России»

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер принял участие в заседании Генерального совета «Единой России», которое прошло 19 марта в Москве. Главными темами стали подготовка обновленной Народной программы партии, проведение предварительного голосования и задачи на предстоящих выборах в Госдуму.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев доложил, что в Народную программу уже поступило более 16 тысяч предложений. Их сбор идет не только на сайте естьрезультат.рф, но и в очном формате.
«В 16 городах сбор будет проходить офлайн. Это возможность для граждан пообсуждать эти предложения и сделать процесс сбора живым. Программа имеет статус народной, поэтому и сбор предложений должен идти во всех возможных форматах», — акцентировал Владимир Якушев.
Ранее на окружном форуме «Есть результат!» губернатор Челябинской области отмечал, что за пять последних лет «Единая Россия» и региональное отделение партии по Челябинской области сделали многое благодаря народной программе, национальным проектам и решениям президента.
«Наш регион по-настоящему сильно изменился во всех сферах жизни. Сегодня нашим избирателям необходимо показать, как будет развиваться регион в следующие пять лет», — уверен губернатор.
Отдельное внимание на заседании в Москве уделили участию в избирательной кампании ветеранов специальной военной операции. С 2023 года от «Единой России» на выборах разных уровней победили более 1300 ветеранов СВО. В этом году их число должно стать еще больше, отметил секретарь Генсовета. Для участников СВО предусмотрены особые условия: возможность электронной подачи документов на предварительное голосование, наставничество со стороны опытных депутатов и дополнительный коэффициент к результату.
Говоря о партийных рядах, Владимир Якушев сообщил, что за пять лет число членов «Единой России» выросло на 300 тысяч человек и достигло 2,653 миллиона. Почти миллион человек являются сторонниками партии, более 200 тысяч — активистами «Молодой Гвардии», свыше 250 тысяч участвуют в работе Женского движения.
Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая. На данный момент на всех уровнях выборов зарегистрировались 1709 кандидатов, из них 506 поборются за право представлять партию на выборах в Госдуму. В конце июня состоится первый этап съезда, где утвердят списки кандидатов, а в августе партия представит обновленную программу.
