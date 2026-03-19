Россия призвала ИМО не игнорировать нападения на морские суда

Россия призвала Международную морскую организацию (ИМО) ООН учитывать и не игнорировать ситуацию в разных регионах мира при обсуждении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред РФ Юрий Меленас на сессии Совета ИМО в Лондоне.
Меленас осудил нападения на гражданские суда, как подрывающие свободу судоходства и угрожающие морякам и экологии. Меленас отметил возросшую угрозу безопасности из-за атак украинских беспилотников и необоснованных задержаний судов западными странами.
Особенно он подчеркнул нападение на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта, квалифицировав его как террористический акт, нарушающий международное право. Меленас предупредил, что незаконные захваты судов могут подорвать международное морское право и остановить глобальную морскую торговлю.
Ранее KP.RU сообщил, что ночью 19 марта в Персидском заливе у Рас-Лаффан (Катар) было атаковано торговое судно. Это вторая атака за сутки.