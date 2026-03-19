Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия призвала ИМО не игнорировать нападения на морские суда

Россия указала на игнорирование ООН случаев нападения на танкеры.

Источник: Комсомольская правда

Россия призвала Международную морскую организацию (ИМО) ООН учитывать и не игнорировать ситуацию в разных регионах мира при обсуждении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред РФ Юрий Меленас на сессии Совета ИМО в Лондоне.

Меленас осудил нападения на гражданские суда, как подрывающие свободу судоходства и угрожающие морякам и экологии. Меленас отметил возросшую угрозу безопасности из-за атак украинских беспилотников и необоснованных задержаний судов западными странами.

Особенно он подчеркнул нападение на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта, квалифицировав его как террористический акт, нарушающий международное право. Меленас предупредил, что незаконные захваты судов могут подорвать международное морское право и остановить глобальную морскую торговлю.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 19 марта в Персидском заливе у Рас-Лаффан (Катар) было атаковано торговое судно. Это вторая атака за сутки.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше