Россия призвала ИМО не игнорировать нападения на морские суда

Россия призвала Международную морскую организацию (ИМО) ООН учитывать и не игнорировать ситуацию в разных регионах мира при обсуждении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред РФ Юрий Меленас на сессии Совета ИМО в Лондоне.