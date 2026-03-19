Пентагон признал инцидент с истребителем в Иране

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости факт экстренной посадки американского истребителя F-35 на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания над Ираном, отметив, что пилот находится в стабильном состоянии, а по самому инциденту начато расследование.

Источник: AP 2024

«Нам известно о сообщениях, согласно которым самолет F-35 США совершил аварийную посадку на региональной авиабазе США после выполнения боевого задания над Ираном. Самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии. По данному инциденту проводится расследование», — говорится в официальном ответе Пентагона на запрос РИА Новости.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в четверг подбил американский истребитель F-35, самолет получил серьезные повреждения. Корпус стражей утверждал, что самолет был подбит в центральной части Ирана, отметив, что судьба самолета неизвестна, высока вероятность крушения.

Иранские военные заявляют, что это первый случай в истории, когда ПВО Ирана сбивают такой самолет.

Гостелерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале опубликовала видео с моментом, как утверждается, поражения самолета.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше