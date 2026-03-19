В Харьковской области уничтожена группа дроноводов из спецподразделения НГУ

По информации источников, считавшаяся одной из наиболее боеспособных группа дроноводов противника ликвидирована в результате атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ликвидирована группа дроноводов из спецподразделения украинской нацгвардии Lasar S Group, следует из появившегося в Сети некролога.

Сообщается, что входившие в состав группы НГУ старший сержант Геннадий Саркисян, главный сержант Сергей Батышев и старший солдат Михаил Антонов были уничтожены российским дроном во время выполнения боевого задания.

По информации источников, ликвидированная группа дроноводов считалась одной из самых боеспособных в спецподразделении НГУ.

Ранее стало известно о нанесении удара по скоплению считавшихся асами дроноводов ВСУ на территории города Сумы. Сообщалось о ликвидации более десятка операторов БПЛА противника.

Также появилась информация об ударах по крупному скоплению украинских боевиков в районе сумского города Шостка и уничтожении подразделения дроноводов ВСУ.

Были опубликованы кадры поражения трехтонной бомбой позиций операторов БПЛА противника в районе города Константиновка.

