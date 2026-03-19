В Харьковской области уничтожена группа дроноводов из спецподразделения НГУ

В Харьковской области ликвидирована группа дроноводов из спецподразделения украинской нацгвардии Lasar S Group, следует из появившегося в Сети некролога.
Сообщается, что входившие в состав группы НГУ старший сержант Геннадий Саркисян, главный сержант Сергей Батышев и старший солдат Михаил Антонов были уничтожены российским дроном во время выполнения боевого задания.
По информации источников, ликвидированная группа дроноводов считалась одной из самых боеспособных в спецподразделении НГУ.
Ранее стало известно о нанесении удара по скоплению считавшихся асами дроноводов ВСУ на территории города Сумы. Сообщалось о ликвидации более десятка операторов БПЛА противника.
Также появилась информация об ударах по крупному скоплению украинских боевиков в районе сумского города Шостка и уничтожении подразделения дроноводов ВСУ.
Были опубликованы кадры поражения трехтонной бомбой позиций операторов БПЛА противника в районе города Константиновка.