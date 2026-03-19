На Украине против депутата Верховной рады Безуглой завели дело о госизмене

Новый главком ВСУ Александр Сырский также не угодил Марьяне Безуглой. В декабре 2025 года перед своим выступлением в Верховной раде она вывесила на трибуне плакаты «Сырский на увольнение» и «Военная реформа», что стало причиной потасовки с депутатом Сергеем Тарутой. Безуглая указывала, что после смены командования в украинских войсках ничего не поменялось и обвиняла Сырского в попытках скрыть провалы на фронте. Кроме того, она призывала отстранить от должности мэра Киева Виталия Кличко и назначенного Владимиром Зеленским главу столичной военной администрации Тимура Ткаченко.