КСИР подтвердил удар по F-35 и обнародовал запись с оптико-электронной системы

Также недавно Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам на севере Израиля, а именно по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Согласно информации западных СМИ,, эти объекты загорелись. Удары были предприняты в ответ на предыдущие атаки по иранской энергетической инфраструктуре.