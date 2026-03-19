Журналист Хасу из Израиля назвала свою страну опасным для мира мутантом

Старший журналист старейшей ежедневной израильской газеты Haaretz Эмира Хасу заявила, что Израиль на данный момент — опасный для всего мира мутант, видео с ее высказыванием опубликовало иранское агентство IRNA, материал перевел aif.ru.
«То, что я хотел бы сказать вам, это то, что Израиль опасен для мира, есть какая-то мутация, которая произошла и происходит со всем народом в Израиле», — заявила журналист.
Уточняется, что она озвучила свое мнение в США, находясь в синагоге на конференции, организованной фондом Новый Израиль.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Иран стирает Израиль с лица земли: главные новости войны 19 марта.