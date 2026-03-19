Иран уличил Израиль в подготовке атаки на Саудовскую Аравию

Израиль намерен нанести удары по нефтяным объектам саудовской компании Saudi Aramco, обвинив в этом Иран. С таким заявлением выступил представитель центрального штаба Вооружённых сил исламской республики «Хатам аль-Анбия».

Источник: Life.ru

В заявлении подчёркивается, что Иран обладает информацией о намерениях израильской стороны атаковать объекты в регионе и впоследствии возложить ответственность за эти действия на Иран, чтобы спровоцировать раздор между государствами.

«Согласно полученной информации, израильский режим намерен атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе, включая объекты Aramco, и история злодеяний режима, направленных на обвинение Ирана и создание раздора между странами региона, подтверждает этот злой умысел», — сказано в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания.

При этом в Тегеране подтвердили, что в случае любых атак будут наносить удары по объектам, принадлежащим США и Израилю, и официально брать на себя за них ответственность.

Ранее Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам на севере Израиля, а именно по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Согласно информации западных СМИ,, эти объекты загорелись. Удары были предприняты в ответ на предыдущие атаки по иранской энергетической инфраструктуре.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

