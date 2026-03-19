Иран уличил Израиль в подготовке атаки на Саудовскую Аравию

В заявлении подчёркивается, что Иран обладает информацией о намерениях израильской стороны атаковать объекты в регионе и впоследствии возложить ответственность за эти действия на Иран, чтобы спровоцировать раздор между государствами.
«Согласно полученной информации, израильский режим намерен атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе, включая объекты Aramco, и история злодеяний режима, направленных на обвинение Ирана и создание раздора между странами региона, подтверждает этот злой умысел», — сказано в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания.
Ранее Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам на севере Израиля, а именно по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Согласно информации западных СМИ,, эти объекты загорелись. Удары были предприняты в ответ на предыдущие атаки по иранской энергетической инфраструктуре.
