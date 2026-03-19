Орбан «разминал ноги» во время обращения Зеленского к лидерам ЕС

Согласно трансляции заседания, опубликованной на официальном портале Еврокомиссии, кресло венгерского лидера пустовало в тот момент, когда Зеленский выступал по видеосвязи. При этом, как уточнили собеседники издания, Орбан находился в зале, но предпочёл «размять ноги», пока звучала речь Зеленского.
«Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока… (Зеленский) говорил», — сказано в материале СМИ.
Напомним, что ранее Орбан заявлял, что Венгрия самостоятельно прорвёт нефтяную блокаду Украины. До этого он говорил, что Украина не сможет получить новый кредит от Евросоюза до тех пор, пока не будет возобновлён транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт не намерен менять позицию даже на фоне предложений ЕС, касающихся ремонта нефтяной магистрали.
