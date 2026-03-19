Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Колумбии запретил наемничество из-за вербовки колумбийцев в ВСУ

Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Источник: Аргументы и факты

Президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, сообщил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — написал он в соцсети X*.

Напомним, в декабре 2025 года Палата представителей Конгресса подержала большинством голосов законопроект о присоединении страны к конвенции против наемничества. Решение было принято на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ.

Ранее посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что Киев привлекает наемников в Колумбии, в том числе используя дипломатические представительства.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.