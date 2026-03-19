Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что отговорил Нетаньяху бить по месторождениям нефти и газа Ирана

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от атак на нефтяные и газовые месторождения Ирана. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Да, я говорил с ним. Я сказал ему: “Не делай этого”, — и он не будет этого делать. Мы независимы. Мы отлично ладим. Наши действия скоординированы», — сказал президент США журналистам.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране. По его словам, Вашингтон и Катар непричастны к атаке. Американский лидер подчеркнул, что новые атаки со стороны Израиля будут возможны только в случае агрессивных действий Ирана против Катара. И в этом случае Штаты «взорвут всё газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда раньше не видел и не испытывал» вне зависимости от мнения или участия Израиля.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
