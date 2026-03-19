В США мэр города упал в обморок во время выступления перед жителями и умер

В США мэр города штата Айдахо загадочно погиб, он упал замертво прямо во время своего выступления перед жителями. Мужчину пытались реанимировать несколько шокированных очевидцев.

Источник: Аргументы и факты

Мэр американского города Нампа в штате Айдахо, 47-летний Рик Хогабоам, загадочно погиб прямо во время своего выступления перед жителями, передает NBC News, материал перевел aif.ru.

Уточняется, что он произносил речь перед своими слушателями вечером в среду, 18 марта, как вдруг резко потерял сознание. Ошеломленные очевидцы оказали ему первую помощь, один из жителей города сделал ему массаж сердца и искусственное дыхание. Однако медики констатировали смерть.

«Не забывайте о его семье и близких в своих молитвах в это невероятно трудное время. Мы скорбим об этой невосполнимой утрате. Пожалуйста, проявите милосердие, пока мы переживаем потерю не только нашего мэра, но и нашего друга», — обратились городские власти к жителям.

По данным телеканала, Хогабоам недолго пробыл на посту мэра: к присяге он был приведен 5 января 2026 года. Ранее он работал секретарем округа Каньон и членом городского совета Нампы.

«Рик был лидером-служителем, и помимо профессиональной деятельности он был замечательным отцом и мужем. Наследие Рика будет жить вечно, а его страсть к государственной службе и некоммерческой деятельности никогда не будет забыта», — заявили в полицейском управлении.

Там пока не раскрыли официальную версию гибели мужчины. Сейчас городом руководит временный мэр.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
