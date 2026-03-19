Tasnim: Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

РАБАТ, 19 марта. /ТАСС/. Иранские силы начали новую волну ракетных ударов по израильской территории в ходе пресс-конференции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует агентство Tasnim.
«В то время как [израильский премьер] Нетаньяху заявляет об уничтожении ракетного потенциала нашей страны, Иран начинает новую волну атак на Израиль», — указывает агентство. Оно уточнило, что очередной ракетный залп выпущен по северной части израильской территории.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше