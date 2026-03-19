США не намерены ограничивать экспорт топлива

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются ограничивать поставки нефти и газа другим странам. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.
«Чтобы внести ясность: у администрации [американского президента Дональда] Трампа нет плана вводить ограничения на экспорт нефти и газа», — написал он на своей странице в X. При этом он напомнил, что США занимают первое место в мире по объемам добычи нефти и природного газа.
Предположения о возможном введении ограничений на экспортные поставки топлива зазвучали в США в связи с разворачивающимся в мире энергетическим кризисом, который был вызван американо-израильской военной операцией против Ирана.
Стоимость автомобильного топлива в Соединенных Штатах демонстрирует резкий рост, достигнув самых высоких показателей за последние два с половиной года. По данным автомобильной ассоциации AAA, 18 марта средняя цена по стране превысила $3,84 за галлон. До начала ударов США и Израиля по Ирану (28 февраля) потребители платили около $2,98. Текущие значения стали максимальными с сентября 2023 года.