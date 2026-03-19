Rheinmetall: США останутся без ракет ПВО через месяц ближневосточного конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. США и их союзники в случае, если ближневосточный конфликт затянется еще на месяц, останутся без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
«Полагаю, что в настоящее время европейские, американские и ближневосточные запасы либо пусты либо почти опустели. Есть огромный спрос на ракеты, системы ПВО, он идет отовсюду, — сказал он в интервью телеканалу CNBC. — Если он (конфликт на Ближнем Востоке — прим. ТАСС) продлится еще месяц, полагаю, что ракет в доступе почти не останется».
Паппергер объяснил подобное положение дел многократной разницей в стоимости ракет и беспилотников. «Причина очень простая Если вы производите 60−70 тыс. дронов по цене одной единицы в $20−30 тыс., то это ничто по сравнению с тем, против чего вам надо сражаться», — сказал он.
Ранее американские СМИ сообщали о том, что запасы ракет-перехватчиков у США быстро истощаются. В четверг глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты до сих пор действуют в условиях истощенных при администрации 46-го президента Джо Байдена арсеналов продвинутых вооружений и в настоящее время не должны посылать такие боеприпасы на Украину.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.