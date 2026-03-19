Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rheinmetall: США останутся без ракет ПВО через месяц ближневосточного конфликта

Глава компании Армин Паппергер сообщил об огромном спросе на ракеты, системы ПВО, который идет отовсюду.

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. США и их союзники в случае, если ближневосточный конфликт затянется еще на месяц, останутся без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

«Полагаю, что в настоящее время европейские, американские и ближневосточные запасы либо пусты либо почти опустели. Есть огромный спрос на ракеты, системы ПВО, он идет отовсюду, — сказал он в интервью телеканалу CNBC. — Если он (конфликт на Ближнем Востоке — прим. ТАСС) продлится еще месяц, полагаю, что ракет в доступе почти не останется».

Паппергер объяснил подобное положение дел многократной разницей в стоимости ракет и беспилотников. «Причина очень простая Если вы производите 60−70 тыс. дронов по цене одной единицы в $20−30 тыс., то это ничто по сравнению с тем, против чего вам надо сражаться», — сказал он.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что запасы ракет-перехватчиков у США быстро истощаются. В четверг глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты до сих пор действуют в условиях истощенных при администрации 46-го президента Джо Байдена арсеналов продвинутых вооружений и в настоящее время не должны посылать такие боеприпасы на Украину.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше