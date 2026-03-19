Hromadske: летчицу ВСУ хотят посадить за съемку в шоу во время больничного

Государственное бюро расследований установило, что старшая лейтенант, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, во время своего лечения в медучреждении участвовала в шоу «МастерШеф». Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева. По данным следствия, военная, уроженка города Коломыя, «с помощью неустановленных лиц» госпитализировалась и находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении «с целью уклонения от исполнения служебных обязанностей». Ее лечение должно было продолжаться с 14 апреля по 16 августа 2025 года. Однако в это время с 22 апреля по 11 августа старшая лейтенант фактически находилась в Киеве и Киевской области, где принимала участие в съемках телепрограммы «МастерШеф».