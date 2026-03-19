Hromadske: летчицу ВСУ хотят посадить за съемку в шоу во время больничного

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Летчицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозревают в уклонении от военной службы, что выразилось в съемках в кулинарном шоу во время больничного, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщило украинское издание Hromadske.
Государственное бюро расследований установило, что старшая лейтенант, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, во время своего лечения в медучреждении участвовала в шоу «МастерШеф». Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева. По данным следствия, военная, уроженка города Коломыя, «с помощью неустановленных лиц» госпитализировалась и находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении «с целью уклонения от исполнения служебных обязанностей». Ее лечение должно было продолжаться с 14 апреля по 16 августа 2025 года. Однако в это время с 22 апреля по 11 августа старшая лейтенант фактически находилась в Киеве и Киевской области, где принимала участие в съемках телепрограммы «МастерШеф».
Отмечается, что во время лечения она получала денежное довольствие, премию и надбавку за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года. По этому факту 15 октября 2025 г. правоохранители начали досудебное расследование по статье об уклонении от военной службы путем самоувечья или иным способом (ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины). Наказание по этой статье подразумевает от 5 до 10 лет лишения свободы. По данным Hromadske, речь идет о Виктории Кузнецовой — участнице 16 сезона «МастерШеф» родом из Коломыи. В самом шоу ее называли бывшей военной.