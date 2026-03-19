Politico: Каллас на саммите ЕС сравнила войну в Иране с любовной историей

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас в своей речи на саммите ЕС сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, объясняя таким образом, почему ЕС отказывает в военной поддержке США. Об этом написало европейское издание Politico.