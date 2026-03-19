Politico: Каллас на саммите ЕС сравнила войну в Иране с любовной историей

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас в своей речи на саммите ЕС сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, объясняя таким образом, почему ЕС отказывает в военной поддержке США. Об этом написало европейское издание Politico.
«Начать войну — это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», — процитировала ее газета, ссылаясь на свои дипломатические источники.
Таким образом, по информации Politico, Каллас объяснила нежелание стран ЕС включаться в военную кампанию США, несмотря на их заинтересованность в открытии Ормузского пролива.
В своем выступлении Каллас вновь повторила, что у стран ЕС нет намерения расширять на Ормузский пролив мандат военно-морской миссии ЕС в Красном море Aspides. Это решение министры иностранных дел ЕС официально сформулировали на встрече в Брюсселе 16 марта.
В миссии Aspides на сегодня участвуют четыре военных корабля, направленные двумя из 27 стран ЕС — Грецией и Италией.