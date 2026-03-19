Стало известно о подготовке Дании к войне с США в Гренландии

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Дании нужно «спать с одним открытым глазом» из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. В свою очередь, американский министр энергетики Крис Райт объяснил, что у главы Белого дома якобы никогда не было планов вторжения в Гренландию. По словам чиновника, такая риторика нынешней администрации США была выбрана для того, чтобы побудить Европу укреплять оборону, развиваться и быть более сильными партнерами.