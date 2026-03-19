Дмитриев: Для фон дер Ляйен наступает зима из-за ее решений об энергоресурсах РФ

После решений главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в отношении энергоресурсов из России для нее наступает «зима». Так в четверг, 19 марта, ситуацию с энергетикой в Евросоюзе прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.
— Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью, — говорится в публикации.
До этого Дмитриев уже обращал внимание, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов буквально за сутки.
Тогда же западные журналисты заявили, что боевые действия на Ближнем Востоке и возможное закрытие Персидского залива могут повлиять на энергетическую политику Евросоюза. Регион может пересмотреть жесткую позицию по вопросу восстановления энергетических отношений с Москвой.
Однако сама фон дер Ляйен до этого уже заявила, что Евросоюз якобы совершит стратегическую ошибку, если вернется к российским ископаемым видам топлива в условиях текущего кризиса.