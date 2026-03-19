Командир курдских сил: ИГ использует конфликт в Иране для восстановления позиций

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) использует конфликт вокруг Ирана и его последствия для восстановления своих позиций в регионе и подготовки к будущим атакам. Об этом заявил телеканалу Welt один из командиров курдских военизированных формирований (пешмерга) на севере Ирака Расул Омар Латиф.
По его словам, группировка находится «в фазе восстановления», следит за ситуацией и готовится «к удачному случаю», с тем чтобы снова совершать нападения. «Это имеющие боевой опыт люди», — сказал он, отметив, что они прошли подготовку в том числе в Афганистане и Сирии.
Латиф добавил, что ИГ в настоящее время «разделена на группы», которые засели в городах и долинах. В городах речь якобы идет о спящих ячейках, ждущих своего часа. По словам командира пешмерга, прежде всего игиловцы активны в районах вокруг иракских городов Киркук, Мосул, Туз-Хурмату и в провинции Салах-эд-Дин, расположенной в северной части Ирака.
Ранее представитель Минобороны Германии сообщил, что Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) в связи с ситуацией на Ближнем Востоке приостановил выполнение миссии по подготовке и обучению пешмерга.