Нетаньяху: Израиль атаковал газовые объекты Ирана в одиночку

«Факт первый: Израиль действовал в одиночку против газового объекта в Ассаллуйе. Факт второй: президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся», — утверждает Нетаньяху.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что попросил Биньямина Нетаньяху воздержаться от атак на нефтяные и газовые месторождения Ирана. По его словам, премьер-министр согласился. Республиканец также отметил «независимость» и скоординированность действий двух государств.
