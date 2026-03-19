Нетаньяху: Израиль атаковал газовые объекты Ирана в одиночку

Израиль нанёс удары по месторождениям Ирана в Ассалуйе в одиночку. Однако подобные атаки больше повторяться не будут — по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.