Трамп напомнил Японии о Перл-Харборе в ответ на вопрос об операции в Иране

Глава Белого дома Дональд Трамп вспомнил о Перл-Харбор, отвечая на вопрос японского журналиста, почему операция против Ирана была начата Соединенными Штатами без уведомления союзников.
«Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Мы хотели преподнести сюрприз — кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста в ходе переговоров с главой японского кабмина Санаэ Такаити.
Напомним, 7 декабря 1941 года база Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе подверглась массированной атаке со стороны Японии. В результате удара были выведены из строя восемь американских линкоров, еще десять кораблей других типов были потоплены или получили повреждения. В ходе атаки погибли свыше 2,4 тыс. американцев.
Президент США Франклин Рузвельт назвал нападение на Перл-Харбор символом позора и объявил войну Японии.