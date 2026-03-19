Нетаньяху заявил, что Иран лишен возможности обогащать уран и производить ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что 20 дней ударов по Ирану лишили исламскую республику возможностей обогащать уран и производить ракеты.
«Сегодня, после 20 дней, я могу сообщить вам, что у Ирана нет возможностей обогащать уран или производить баллистические ракеты. Мы продолжаем уничтожать их. Мы уничтожим их полностью», — заявил он, выступая со вступительным словом на иврите на пресс-конференции.
Позднее на английском он добавил: «Иранские арсеналы ракет и беспилотников значительно ослаблены и будут уничтожены. Сотни их пусковых установок уничтожены, по их запасам ракет наносятся мощные удары, равно как и по мощности по их производству, это важно».
Нетаньяху отметил, что предыдущая израильская кампания против Ирана в июне 2025 года была сосредоточена на уничтожении ракет и ядерных объектов. «Теперь же мы уничтожаем заводы, где производятся компоненты для изготовления этих ракет и изготовления ядерного оружия, которое они пытаются создать. Мы уничтожаем их индустриальную базу так, как не делали ранее», — утверждал он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.