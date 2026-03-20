Politico: Мелони поразила лидеров ЕС, заявив, что понимает вето Орбана по Украине

«Мелони заявила своим партнерам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил весь блок, отказавшись поддержать взятие (странами ЕС — прим. ТАСС) еврозайма в €90 млрд для финансирования Украины», — сообщило издание. Оно утверждает, что Мелони «назвала действия Орбана нормальными, и добавила, что если бы она находилась в той же позиции, она бы их поняла».
Politico утверждает, что об этой фразе Мелони ему сообщили сразу «пять европейских источников, на условиях анонимности, знакомых с конфиденциальной дискуссией лидеров на саммите, среди которых не было представителей Италии». Politico добавило, что никто из его источников «не находился в зале заседания, где присутствовали только лидеры, которые позднее рассказали об этом своим дипломатам».
Politico также отметило, что представители правительства Италии отрицают, что Мелони выступила с таким заявлением.
Венгрия и Словакия отказались на саммите снять свое вето на запуск процедуры привлечения еврозайма в €90 млрд, который будут обслуживать и выплачивать страны ЕС, с целью обеспечить военное финансирование Киеву в 2026—2027 году. Премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо потребовали, чтобы сначала Киев возобновил транзит российской нефти в их страны по нефтепроводу «Дружба», прерванный 27 января. Они не приняли обещание Киева и Брюсселя возобновить транзит через 1−1,5 месяца.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по прибытии на саммит ЕС сообщил журналистам, что его страна через свои порты и далее по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) может обеспечить Венгрию и Словакию аналогичным объемом нероссийской нефти, на чем настаивает Еврокомиссия. Однако он же признал, что по цене поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» обходились Венгрии и Словакии на 30% дешевле, чем закупка альтернативного сырья, доставляемого по JANAF. Причем эти цифры относились к периоду до нынешней войны на Ближнем Востоке.