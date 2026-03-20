Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по прибытии на саммит ЕС сообщил журналистам, что его страна через свои порты и далее по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) может обеспечить Венгрию и Словакию аналогичным объемом нероссийской нефти, на чем настаивает Еврокомиссия. Однако он же признал, что по цене поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» обходились Венгрии и Словакии на 30% дешевле, чем закупка альтернативного сырья, доставляемого по JANAF. Причем эти цифры относились к периоду до нынешней войны на Ближнем Востоке.