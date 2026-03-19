Президент опустился на колено перед чемпионом в инвалидной коляске: поздравление Путина растрогало до слез

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения паралимпийской сборной РФ в Кремле встал на колено, когда вручал орден Дружбы победителю Паралимпиады в Италии, лыжнику в инвалидной коляске Ивану Голубкову.
«Искренне рад поздравить вас — нашу национальную, российскую команду — с поистине невероятным выступлением на ХIV Паралимпийских зимних играх», — сказал глава государства в начале мероприятия.
Затем к российскому лидеру для поздравления выходили спортсмены. Однако по-настоящему особенным оказался выход двукратного победителя лыжных гонок на 10 и 20 км Ивана Голубкова. Чемпион выкатился к президенту на инвалидной коляске и Владимир Путин не колеблясь встал на колено, чтобы вручить герою заслуженную награду. Этот простой поступок растрогал чемпиона и всех присутствующих.
«Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту поддержку. Я знаю, что вы очень нас поддерживаете — паралимпийцев. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», — подчеркнул атлет.
Как писал сайт KP.RU, президент РФ назвал героями российских паралимпийцев, которые заняли третье место в общем зачете на Играх 2026 года в Италии. Путин отдельно поблагодарил тренеров спортсменов. По словам главы государства, наши атлеты подтвердили высочайший уровень российской тренерской школы, несмотря на давление, ограничения и отсутствие должной соревновательной практики.