Президент опустился на колено перед чемпионом в инвалидной коляске: поздравление Путина растрогало до слез

Затем к российскому лидеру для поздравления выходили спортсмены. Однако по-настоящему особенным оказался выход двукратного победителя лыжных гонок на 10 и 20 км Ивана Голубкова. Чемпион выкатился к президенту на инвалидной коляске и Владимир Путин не колеблясь встал на колено, чтобы вручить герою заслуженную награду. Этот простой поступок растрогал чемпиона и всех присутствующих.