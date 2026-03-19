В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе

Делла Валле: участие Италии в миссии в Ормузском проливе вовлечет ее в конфликт.

Источник: © РИА Новости

РИМ, 19 мар — РИА Новости. Участие Италии в миссии по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив будет означать вовлечение в конфликт вокруг Ирана и связано с высокими рисками, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении депутата Европарламента от итальянского «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле.

«Объявленная Лондоном миссия по возобновлению работы Ормузского пролива сопряжена с чрезвычайно высокими рисками, поскольку она приведет к прямому вовлечению нашу страну в войну в Иране. США и Израиль начали эту войну, и ЕС не может нести ее последствия», — заявил оппозиционный политик.

По его словам, Италия должна оставаться вне любой военной коалиции и дипломатическим путем стремиться к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Ситуация нормализуется, и цены на энергоносители упадут, когда вернется мир», — заявил Делла Валле.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии «представляют угрозу международному миру и безопасности».

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя участие Италии в инициативе, заверил, что подобная миссия будет невозможна «без перемирия и всеобъемлющей многосторонней инициативы».

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше