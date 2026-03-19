Нетаньяху отверг версию, что Израиль подтолкнул Трампа начать операцию в Иране

Президент США принял решение самостоятельно, заявил премьер-министр Израиля.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг версию, согласно которой президент США Дональд Трамп принял решение об ударах по Ирану под израильским влиянием. По словам Нетаньяху, глава Белого дома принимает все решения самостоятельно.

«Кто-то правда думает, что кто-либо может указать президенту Трампу, что надо делать? Да ладно вам. Президент Трамп всегда принимает решения, руководствуясь тем, что, по его мнению, хорошо для Америки», — утверждал израильский премьер, выступая на пресс-конференции.

Нетаньяху напомнил, что сам более 40 лет публично говорил о якобы исходящей от Ирана угрозе, и Трамп, по его словам, также долгие годы озвучивал эту мысль. Он добавил, что Израиль и США действуют против Ирана в тесной координации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.