Нетаньяху отверг версию, что Израиль подтолкнул Трампа начать операцию в Иране

«Кто-то правда думает, что кто-либо может указать президенту Трампу, что надо делать? Да ладно вам. Президент Трамп всегда принимает решения, руководствуясь тем, что, по его мнению, хорошо для Америки», — утверждал израильский премьер, выступая на пресс-конференции.
Нетаньяху напомнил, что сам более 40 лет публично говорил о якобы исходящей от Ирана угрозе, и Трамп, по его словам, также долгие годы озвучивал эту мысль. Он добавил, что Израиль и США действуют против Ирана в тесной координации.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.