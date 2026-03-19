Глейхенгауз: последние сезоны болеть за «Спартак» — это про преодоление

Хореограф группы Этери Тутберидзе и фанат «Спартака» Даниил Глейхенгауз оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карседо.
«Пока интересные впечатления. По-моему, в нападении дела пока лучше, чем в защите. Как говорится, спорт — это про преодоление. Последние сезоны болеть за “Спартак” — это как раз про преодоление, но мы клуб любим с детства и готовы ко всему», — приводит его слова Metaratings.
Он отметил, что сейчас у «Спартака» много позиций, где есть проблемы.
«Какие-то находки, изменения в связи с Маркиньосом в атаке, но все-таки нам не хватает центрфорварда. Поэтому на данный момент мы не говорим о чемпионстве».
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России.
